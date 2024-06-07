Утром из Омска не вылетело сразу несколько самолетов.

Утром из Омска не вылетело сразу несколько самолетов.

Сегодня в Омском аэропорту произошла задержка сразу нескольких рейсов. Так, рейс «Сибири» в Новосибирск отложен до 12:30, при этом вылететь самолет должен был в 10:00. Еще один рейс в Новосибирск задержала компания «Смартавиа»: вместо 09:50 самолет вылетел в 10:30.

Кроме того, не вовремя вылетел самолет авиакомпании NordStar в Норильск. Вылет был запланирован на 4:20, однако состоялся он только в 5:36. Борт «Уральских авиалиний» отправился в Москву в 7:36, а не в 6:30.