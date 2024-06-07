Обустраивать будут тротуары и межквартальные проезды у многоквартирных домов и в частном секторе. На работы выделено более 187 млн рублей.

Обустраивать будут тротуары и межквартальные проезды у многоквартирных домов и в частном секторе. На работы выделено более 187 млн рублей.

На следующей неделе в Омске начнут ремонтировать дороги. Работы будут вестись по двум направлениям: у многоэтажек и социальных объектов, а также в частном секторе.

Возле многоквартирных домов, а также у социально значимых объектов обустроят 114 новых и уже существующих тротуаров и 90 межквартальных проездов. В частном секторе в порядок приведут 42 тротуара и столько же проездов и дорог.

– Параллельно продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожной сети города. Бригады дорожно-эксплуатационных участков Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировали 183 улицы из 477 запланированных, новый асфальт уложили на площади более 179 000 квадратных метров. Муниципальный асфальтобетонный завод выпустил 30 тысяч тонн горячего асфальта, – сообщили в администрации Омска.

Отмечается, что на работы из городского бюджета выделили более 187 млн рублей.