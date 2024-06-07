Омск-Информ
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·Общество

Женщина больше полугода похищала деньги из кассы почтового отделения.
Тюкалинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летней начальницы сельского отделения почтовой связи. Она обвиняется в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.
С августа 2023 года по март текущего года женщина похищала из кассы отделения почты вверенные ей деньги. За все это время она украла более 230 тыс. рублей. 
Женщина полностью признала свою вину и уже частично возместила ущерб.
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·Общество

Женщина больше полугода похищала деньги из кассы почтового отделения.
Тюкалинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летней начальницы сельского отделения почтовой связи. Она обвиняется в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.
С августа 2023 года по март текущего года женщина похищала из кассы отделения почты вверенные ей деньги. За все это время она украла более 230 тыс. рублей. 
Женщина полностью признала свою вину и уже частично возместила ущерб.
1258