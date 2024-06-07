Речь идет об участке улиц Иртышская Набережная, Рождественского и 25 лет Октября. Здесь изменится светофорное регулирование.
В Ленинском округе изменилась схема движения на пересечении улиц Иртышская Набережная – Рождественского – 25 лет Октября в Ленинском округе.
Как сообщили в мэрии Омска, светофорное регулирование будет вестись по четырем фазам:
- первая – разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал основной и дополнительной секции светофора прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворот налево на улицу Рожественского, а также разворот;
- вторая – разрешается движение транспорта с Иртышской Набережной прямо в направлении улицы 25 лет Октября, а также движение прямо и направо с улицы 25 лет Октября на разрешающий сигнал основных секций светофора;
- третья – разрешается движение транспорта с улицы Рождественского налево и направо на разрешающий сигнал основной секции светофора;
- четвертая (пешеходная) – включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц Иртышская Набережная и Рождественского.
Во время поездки по улице 25 лет Октября движение транспорта разрешается с первой полосы – прямо и направо и со второй полосы, но только прямо.