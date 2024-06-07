Властям удалось сэкономить почти 14 млн рублей. На эти деньги в городе благоустроят три общественные территории.

Властям удалось сэкономить почти 14 млн рублей. На эти деньги в городе благоустроят три общественные территории.

В этом году в рамках реализации инициативных проектов омичей в городе благоустроят еще три объекта. Речь идет о территории вблизи инженерно-технологического лицея № 25 и детского сада № 278 на улице 75-й Гвардейской Бригады. Там появится «Бульвар лицеистов». Также «Уютная аллея» расположится рядом с домами № 22 и 22/2 на улице Кирова и детская площадка будущего – между домами № 23а на проспекте Мира и № 3 на бульваре Героя Советского Союза Алексея Петухова. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

На все три объекта направят 13,9 млн рублей. Эти деньги являются экономией, которая была получена после проверки смет и заключения контрактов с подрядчиками.