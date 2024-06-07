Мальчик катался на надувной горке и повредил плечевую кость. Инструктаж по технике безопасности никто не провел.

Мальчик катался на надувной горке и повредил плечевую кость. Инструктаж по технике безопасности никто не провел.

В Омске завершилось рассмотрение гражданского дела о возмещении компенсации морального вреда. В суд обратилась омичка: в мае прошлого года во время отдыха в надувном батутном центре ее 8-летний сын катался на надувной горке. Съезжая, ребенок ударился плечом о ее бортик и заработал себе перелом надмышечника плечевой кости.

В Омске с учетом заключения прокурора суд постановил взыскать с собственника батутного центра 200 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного вреда

– Причиной несчастного случая послужило неознакомление лица с правилами посещения батутного комплекса. Уполномоченными сотрудниками не был проведен инструктаж по технике безопасности, также не проводился должный контроль за посетителями, использующими батут. В судебном заседании прокурор дал заключение об обоснованности требований истца о компенсации морального вреда, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Владелец батутного центра выплатил омичке 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также 100 тыс. рублей штрафа за то, что не выполнил ее требования добровольно.