Мужчина хотел провезти оружие в качестве подарка другу.

Мужчина хотел провезти оружие в качестве подарка другу.

Омские таможенники обнаружили в багаже у пассажира самолета клинковый нож в чехле. Мужчина прилетел в Омск из Намагана (Узбекистан). Он рассказал, что привез нож в качестве подарка другу.

Таможенная экспертиза признала нож гражданским клинковым оружием колюще-режущего действия. Для того чтобы перевезти его через границу, необходимо получить разрешение.

– Мы настоятельно рекомендуем гражданам ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования через границу ЕАЭС. За январь – май текущего года таможенники в аэропорту Омска у пассажиров изъяли пять единиц холодного оружия и один кастет, – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Омск» Алексей Свириденко.

На мужчину завели два административных дела. Нож был изъят, а пассажиру теперь придется заплатить штраф.