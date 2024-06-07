Омск-Информ
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·Происшествия

Несмотря на то что паводковые воды из Омской области постепенно уходят, многие дома еще затоплены.

За минувшие сутки уровень воды в разлившихся реках Омской области снизился в сумме еще на 15 см: в Иртыше в районе Усть-Ишима сейчас 867 см (–4 см), в Ишиме в районе Орехово сегодняшним утром зафиксировано 1287 см (– 11 см).

– Затопленными остаются 386 домов. В домовладениях, откуда уходит вода, проводится просушка и дезинфекция. Все службы работают в оперативном режиме, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Люди, живущие в подтопленных поселениях, обеспечены всем необходимым.

·Происшествия

Несмотря на то что паводковые воды из Омской области постепенно уходят, многие дома еще затоплены.

За минувшие сутки уровень воды в разлившихся реках Омской области снизился в сумме еще на 15 см: в Иртыше в районе Усть-Ишима сейчас 867 см (–4 см), в Ишиме в районе Орехово сегодняшним утром зафиксировано 1287 см (– 11 см).

– Затопленными остаются 386 домов. В домовладениях, откуда уходит вода, проводится просушка и дезинфекция. Все службы работают в оперативном режиме, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Люди, живущие в подтопленных поселениях, обеспечены всем необходимым.