Несмотря на достаточно теплую погоду, будут идти дожди. Порой сильные.

Несмотря на достаточно теплую погоду, будут идти дожди. Порой сильные.

Сегодня днем в Омске будет по-летнему тепло – воздух прогреется до +25. Но от дождя омичам, увы, не спастись: вероятность осадков остается высокой – 85 %.

– Ночью кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, туманы. Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град, – сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.

Отметим, что сейчас в Омске +16 и пасмурно.

Примерно такой же прогноз на пятницу дается и на Омскую область: +22…+27 днем, в некоторых районах +14…+19, местами гроза, возможен град.