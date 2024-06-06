Об этом мэр Сергей Шелест рассказал журналистам. Однако градоначальник старается использовать каждую возможность, чтобы провести время с семьей.

Об этом мэр Сергей Шелест рассказал журналистам. Однако градоначальник старается использовать каждую возможность, чтобы провести время с семьей.

Мэр Омска Сергей Шелест, отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли у него времени на семью, заявил, что свою внучку он не видит неделями.

– Конечно, хотелось бы проводить больше времени с семьей, внучку неделями не вижу. Стараюсь использовать каждую возможность, чтобы побыть с ней. Объятия этих маленьких ручек просто бесценны. Эвелина, хоть еще совсем маленькая, очень смышленая девочка, дочь и зять вкладывают многое в ее развитие и воспитание, – отметил Шелест.

Кроме того, мэр поблагодарил за понимание и терпение свою маму, супругу и дочерей.