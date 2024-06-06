Команду «ястребов» пополнил 20-летний нападающий Александр Перевалов. Ранее хоккеист играл за «Локомотив».
Хоккейные клубы «Авангард» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого команду «ястребов» пополнил 20-летний нападающий Александр Перевалов. С хоккеистом заключили двусторонний контракт на два года. Ярославский клуб получит денежную компенсацию.
– Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея. У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с «Авангардом» и воспользоваться своим шансом, – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Перевалов прошедший сезон провел в аренде в ХК «Сочи». В КХЛ сыграл 43 матча, набрал 5 (2+3) очков. В МХЛ, выступая за «Локо», за 90 матчей набрал 77 (39+38) очков при показателе полезности «+32».