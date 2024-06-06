Соответствующее соглашение было подписано сегодня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
В Омской области появится центр высокотехнологичного протезирования. Соответствующее соглашение на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор Виталий Хоценко, директор инновационных технологий в ортопедии Виктор Спектор и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
– Создаем в Омске центр высокотехнологичного протезирования. В присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Валентиновича Мантурова подписали соглашение с директором Центра инновационных технологий в ортопедии Виктором Спектором и руководителем Фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, – рассказал Хоценко.
В центре также будут помогать в реабилитации ветеранам СВО. При этом обратиться за помощью смогут не только жители Омской области, но и жители Сибири и Урала.