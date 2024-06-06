Омск-Информ
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·Общество

Согласия на получение сообщений от банка мужчина не давал. Теперь в деле разбирается УФАС.
Омское УФАС возбудило административное дело на ПАО «Совкомбанк». Ранее в надзорный орган обратился омич, который пожаловался, что от банка ему приходят рекламные сообщения. При этом согласия на подобную рассылку мужчина не давал.
– Распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента. При этом на рекламораспространителя возложена обязанность доказать наличие согласия абонента на получение рекламы. Именно он несет ответственность за распространение ненадлежащей рекламы, – рассказали в УФАС.
Теперь ведомство будет рассматривать дело. Если факт нарушения будет установлен, банк привлекут к административной ответственности и штрафу.
·Общество

Согласия на получение сообщений от банка мужчина не давал. Теперь в деле разбирается УФАС.
Омское УФАС возбудило административное дело на ПАО «Совкомбанк». Ранее в надзорный орган обратился омич, который пожаловался, что от банка ему приходят рекламные сообщения. При этом согласия на подобную рассылку мужчина не давал.
– Распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента. При этом на рекламораспространителя возложена обязанность доказать наличие согласия абонента на получение рекламы. Именно он несет ответственность за распространение ненадлежащей рекламы, – рассказали в УФАС.
Теперь ведомство будет рассматривать дело. Если факт нарушения будет установлен, банк привлекут к административной ответственности и штрафу.