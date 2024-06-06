Мужчины заранее договорились о краже. Все похищенное имущество они сдали на металлолом.

Мужчины заранее договорились о краже. Все похищенное имущество они сдали на металлолом.

В отдел полиции № 5 обратился 34-летний индивидуальный предприниматель из Омска, который рассказал, что у него украли батутный комплекс. Стоимость похищенных металлических конструкций – 36 стоек для забора, 74 перекладины, 78 кольев и двух каркасов – бизнесмен оценил в 90 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, местом происшествия стала территория промышленной зоны на улице 1-я Станционная. Мужчина арендовал участок за несколько дней до случившегося, чтобы хранить там батутное оборудование. Но когда бизнесмен приехал проверить имущество, обнаружил на участке только батут.

– Работая над раскрытием преступления, сотрудники уголовного розыска сразу же проверили ближайшие пункты приема металлолома. В одном из них, на улице 6-й Станционной, была получена информация о мужчинах, сдававших похищенный металл, – отметили в ведомстве.

Воришками оказались жители Ленинского округа – 32, 47 и 58 лет. Омичи рассказали, что заранее присмотрели оставленное имущество и договорились о краже. Все конструкции они переносили на руках, а вырученные деньги – 800 рублей – разделили между собой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Старших мужчин поместили в изолятор временного содержания, так как в их криминальном прошлом – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Младший омич получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.