Из бюджета выделено больше 500 млн рублей. В городе появятся новые локации и спортивные объекты для отдыха.

Из бюджета выделено больше 500 млн рублей. В городе появятся новые локации и спортивные объекты для отдыха.

Сегодня, в городском пресс-клубе подвели итоги конкурса муниципальных грантов в 2024 году в номинации «Решают люди».

По словам начальника управления общественных отношений и социальных вопросов Омска Алены Губиной, на реализацию проекта по благоустройству городских дворов и скверов из городского бюджета выделено более 500 млн рублей. Особенность его в том, что локации под приведение в порядок определяют сами жители.

– В проект активно вовлечены комитеты территориального общественного самоуправления города, что позволяет охватить весь город и благоустроить объекты на территории каждого комитета, а их на сегодня в городе 80. Таким образом, в проекте задействованы как центральные, так и отдаленные территории Омска, – заявила Алена Губина.

Всего на конкурс муниципальных грантов в этом году поступило 297 заявок от некоммерческих организаций, победителями стали 187 проектов.

Самой многочисленной по числу победителей из номинаций конкурса этого года стала номинация «Решают люди», в которой по итогам отбора поддержано 128 проектов. Из них в Советском округе приведут в порядок 27 локаций, Ленинском – 16, Кировском – 28, Октябрьском – 24, Центральном – 33.

98 представленных проектов посвящены обустройству детских и спортивных площадок на территориях многоквартирных домов, 18 проектов – благоустройству скверов, парков и аллей.

В свою очередь, заместитель начальника управления общественных отношений и социальных вопросов Антон Бондаренко назвал проекты, набравшие максимальное количество баллов. В частности, это проект «Доступный спорт круглый год» реализует КТОС «Южный» на территории школы № 107. Другой любопытный проект, за который взялся КТОС «Водники», – этноаллея со сценой и кабинками в сквере Дружбы народов.

В отличие от предыдущих годов, сейчас появится возможность комплексно благоустраивать локации, а не просто приобретать тренажеры и малые архитектурные формы (лавочки и урны). При этом предусмотрен строительный и общественный контроль реализации всех проектов.

Все соглашения уже подписаны, поступило первое финансирование. Реализация всех проектов завершится до 15 ноября, а на территории образовательных учреждений – до 1 сентября нынешнего года.