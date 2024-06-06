Омск-Информ
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·Общество

Вместе с дождями из региона уйдет сильный ветер.
Сегодня и завтра на территории Омской области ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, синоптики прогнозируют грозы и даже град. Больше всего осадков выпадет на юге региона. 
Согласно сервису Ventusky.com, дожди в регионе прекратятся на следующей неделе. При этом температура будет держаться на отметке +20…+23 градуса. Вместе с дождями из региона уйдет и сильный ветер.
17 июня синоптики прогнозируют сильный ливень. Количество выпавших осадков может достигнуть 10 мм.
·Общество

Вместе с дождями из региона уйдет сильный ветер.
Сегодня и завтра на территории Омской области ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, синоптики прогнозируют грозы и даже град. Больше всего осадков выпадет на юге региона. 
Согласно сервису Ventusky.com, дожди в регионе прекратятся на следующей неделе. При этом температура будет держаться на отметке +20…+23 градуса. Вместе с дождями из региона уйдет и сильный ветер.
17 июня синоптики прогнозируют сильный ливень. Количество выпавших осадков может достигнуть 10 мм.