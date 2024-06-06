Место для захоронения усопших запланировано в Морозовке. Ни одна компания не заявилась на аукцион.

Департамент строительства Омска объявил результаты аукциона на поиск проектировщика кладбища рядом с Юго-Восточным погостом в поселке Морозовка. Аукцион признали несостоявшимся.

– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, – говорится в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Предполагалось, что с победителем конкурса заключат контракт на 3,7 млн рублей. Готовую проектную документацию хотели получить до 20 декабря 2024 года.

Новое кладбище собирались построить за 200 млн рублей к 2025 году. На участке в 103 083 кв. м по соседству с Юго-Восточным погостом.

К августу 2024 года на Левобережье появится Западное кладбище. Его возведет компания «Геосинтетика» за 27 млн рублей.