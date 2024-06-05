Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение с главой фирмы.
Омская область будет сотрудничать с фирмой «1С». Соответствующее соглашение подписали губернатор Виталий Хоценко и директор компании Борис Нуралиев.
– Взаимодействие в рамках подписанного соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Омской области с использованием технологий фирмы «1С», – отметил глава региона.
Также губернатор отметил, что в области на базе ОмГТУ будет создан ресурсный Центр подготовки кадров для информационных технологий.
·Общество

Губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение с главой фирмы.
Омская область будет сотрудничать с фирмой «1С». Соответствующее соглашение подписали губернатор Виталий Хоценко и директор компании Борис Нуралиев.
– Взаимодействие в рамках подписанного соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Омской области с использованием технологий фирмы «1С», – отметил глава региона.
Также губернатор отметил, что в области на базе ОмГТУ будет создан ресурсный Центр подготовки кадров для информационных технологий.