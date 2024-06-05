С какого именно числа будет применяться новая система штрафов, в компании не уточнили.

С какого именно числа будет применяться новая система штрафов, в компании не уточнили.

В этом сезоне кикшеринговый сервис ООО «Вуш» планирует увеличить штрафы для нарушителей правил управления электросамокатами. При этом в случае нарушения правил дорожного движения дополнительные штрафы с омичей будет взимать и ГИБДД.

– Чтобы воспользоваться услугой кикшеринга, пользователь должен принять условия оферты, где закреплен ряд штрафов, в том числе за поездку в нетрезвом состоянии или при одновременном использовании двумя лицами. В случае доказанного нарушения средства будут списаны с карты пользователя, привязанной к учетной записи, аккаунт нарушителя могут навсегда заблокировать, – рассказали в «Вуш».

В кикшеринге пояснили, что за поездку вдвоем нарушители вместо 800 рублей заплатят 5 тыс. рублей. За управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штраф составит 100 тыс. рублей, при этом аккаунт пользователя будет заблокирован.

При инциденте по вине пользователя электросамоката, который повлек причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, штраф составит 30 тыс. рублей. Аккаунт при этом также заблокируют. Несовершеннолетним придется заплатить за поездку штраф 10 тыс. рублей с блокировкой аккаунта. За неспешивание на пешеходном переходе будут взыскивать штраф в тысячу рублей, а за нарушение правил парковки – 500 рублей.

С какого именно числа будет применяться новая система штрафов, в компании не уточнили.