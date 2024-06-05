87-летняя омичка шла около 5 утра к родственникам, чтобы присмотреть за внучкой. Однако такой поход для бабушки закончился плачевно.

87-летняя омичка шла около 5 утра к родственникам, чтобы присмотреть за внучкой. Однако такой поход для бабушки закончился плачевно.

В отдел полиции № 6 обратилась 87-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой грабителя.

Около 5 утра пенсионерка шла к родственникам, чтобы присмотреть за маленькой внучкой. Возле жилого дома на проспекте Космическом незнакомый мужчина неожиданно выхватил из ее рук сумку. Там находились документы, сотовый телефон и 5 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, пожилая омичка смогла описать только верхнюю одежду воришки.

– В течение нескольких часов на том же проспекте Космическом полицейские заметили схожего по приметам мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения в компании из трех человек, держал в руках похищенный телефон. В ходе дальнейшего разбирательства у 44-летнего омича были изъяты 4400 рублей. На 600 рублей подозреваемый приобрел шоколад и спиртные напитки, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Омичу грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Ранее мужчина уже был судим за хулиганство и грабеж.