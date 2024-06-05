В городе продолжают бороться с несанкционированной торговлей.

В городе продолжают бороться с несанкционированной торговлей.

В этом году в Омске прошло более 200 рейдов, которые направлены на борьбу с несанкционированной торговлей. Нелегальные продавцы продают различные товары: колбасу, молоко, соленья, постельное белье, искусственные цветы и даже очки для зрения.

Так, на улице Кирова горожанам предлагали купить мед нового урожая. Однако после проверки оказалось, что в банках находится сахарный сироп. Документов на продукцию продавец предоставить не смог. Товар был изъят.

– Уважаемые омичи, если вы решаете приобрести какой-то товар с рук, помните: у продавца должно быть разрешение на торговлю, ветеринарно-санитарные паспорта и протоколы лабораторных исследований, если речь идет о продуктах; сертификаты соответствия на непродовольственные группы товаров; категорически не стоит покупать на улице предметы медицинского назначения. Не подвергайте свою жизнь опасности, – отметил мэр Сергей Шелест.

За несанкционированную торговлю омичам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам – от 5 до 7 тыс. рублей, юридическим лицам – от 10 до 30 тыс. рублей.