Благодаря инвестиционным программам предприятие обновляет и внедряет современные технологии на каждом технологическом этапе.

Благодаря инвестиционным программам предприятие обновляет и внедряет современные технологии на каждом технологическом этапе.

5 июня ежегодно во всем мире отмечается День охраны окружающей среды. Омский водоканал, как предприятие жизнеобеспечения, ежегодно реализует мероприятия по сохранению экологического ландшафта региона.

В инвестиционной программе омского водоканала значительный объем средств направлен на финансирование экологических проектов. Большая их часть реализуется на очистных сооружениях канализации, которые принимают стоки со всего города.

В числе последних реализованных экологических проектов – флотационное уплотнение избыточного ила и строительство новых аэрируемых песколовок. Стоимость только этих проектов инвестиционной программы омского водоканала составила почти 800 млн рублей.

Задача песколовок улавливать тяжёлые мелкие минеральные частицы, в том числе песок самой мелкой фракции. В новых аэрируемых песколовках процесс отделения воды от механических примесей и органических веществ происходит интенсивнее, а коэффициент полезного действия новых сооружений гораздо выше.

Второй проект – флотационная установка. Её задача удалять избытки активного ила. Микроорганизмы обеспечивают очистку сточных вод от загрязнений нефти, масел, жиров, других нерастворимых соединений и неорганических примесей. Решение о строительстве флотационной установки было принято в 2019 году. В 2020 году на этапе выбора поставщика основного технологического оборудования специалисты водоканала провели испытания на действующих сооружениях на опытной мини-установке, а в 2021 году приступили к строительству сооружений.

- Благодаря инвестиционным программам нам удается обновлять и внедрять современные технологии на каждом технологическом этапе. Омский водоканал – ответственный природопользователь, мы контролируем качество очистки сточных вод. Это необходимо, чтобы не допускать превышений нормативов сбросов в очищенной воде, так как Иртыш является источником водоснабжения не только Омска, но и других городов, - прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Омский водоканал также системно обновляет коммунальную инфраструктуру. Ежегодно компания реконструирует участки канализационных коллекторов больших диаметров и устанавливает современное насосное оборудование на насосных станциях. С 2007 года предприятием реконструировано 84 километра сетей канализации большого диаметра в Омске.