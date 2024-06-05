Застройщик, который не смог возвести дом для граждан из ветхого, аварийного жилья, признан недобросовестным. Ему придется заплатить огромный штраф.

Застройщик, который не смог возвести дом для граждан из ветхого, аварийного жилья, признан недобросовестным. Ему придется заплатить огромный штраф.

В Омске прокуратура в очередной раз вмешалась в проблему, которая возникла при строительстве жилого дома для 573 переселенцев из ветхого и аварийного жилья по улице 6-я Стационная.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2022 года контракт на возведение многоэтажки был заключен с ООО «Домостроительный комбинат – 3». Застройщику обещали заплатить 596 млн рублей. Спустя время подрядчик перестал выполнять свои обязательства, и контракт с ним расторгли. Кроме того, организацию включили в реестр недобросовестных подрядчиков.

– В 2023–2024 годах прокуратурой принимались меры, как к подрядчику, так и к заказчику, в том числе объявлялись предостережения, вносились представления в связи с нарушением срока строительно-монтажных работ на объекте, низкими темпами строительства, несоответствием выполненных конструкций требованиям проектной документации. Генеральный директор ООО «ДСК-3» Александр Макаров привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8,5 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Взысканные деньги направят в городской бюджет. Сейчас дом достраивает ООО «СМУ № 1».