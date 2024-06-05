Застройщик, который не смог возвести дом для граждан из ветхого, аварийного жилья, признан недобросовестным. Ему придется заплатить огромный штраф.
В Омске прокуратура в очередной раз вмешалась в проблему, которая возникла при строительстве жилого дома для 573 переселенцев из ветхого и аварийного жилья по улице 6-я Стационная.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2022 года контракт на возведение многоэтажки был заключен с ООО «Домостроительный комбинат – 3». Застройщику обещали заплатить 596 млн рублей. Спустя время подрядчик перестал выполнять свои обязательства, и контракт с ним расторгли. Кроме того, организацию включили в реестр недобросовестных подрядчиков.
– В 2023–2024 годах прокуратурой принимались меры, как к подрядчику, так и к заказчику, в том числе объявлялись предостережения, вносились представления в связи с нарушением срока строительно-монтажных работ на объекте, низкими темпами строительства, несоответствием выполненных конструкций требованиям проектной документации. Генеральный директор ООО «ДСК-3» Александр Макаров привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8,5 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.
Взысканные деньги направят в городской бюджет. Сейчас дом достраивает ООО «СМУ № 1».