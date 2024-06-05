Огонь на крыше ресторана в центре Омска до сих пор не удается потушить. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Огонь на крыше ресторана в центре Омска до сих пор не удается потушить. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В телеграм-канале МЧС России появилось видео тушения пожара в ресторане «Хочу Пури», который находится в самом центре Омска. На кадрах видно, что возгорание достаточно мощное. Пожарные тушат крышу с разных сторон.

– Огонь охватил 100 квадратных метров здания. На месте уже работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России. Предварительно, никто не пострадал, – говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что из ресторана самостоятельно вышли 24 человека.

Репортаж с места пожара читайте в ближайшее время на сайте РИА «Омск-информ».