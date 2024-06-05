Женщину, которая работает завотделом в стоматологической клинике, запугали люди в форме. Она отдала мошенникам все свои деньги.

Женщину, которая работает завотделом в стоматологической клинике, запугали люди в форме. Она отдала мошенникам все свои деньги.

В полицию обратилась 78-летняя омичка, которая работает заведующей отделом в стоматологии. Пожилая женщина сообщила, что у нее украли 3,6 млн рублей.

Омичка получила сообщение в мессенджере якобы от своего начальника. Тот писал о негласной проверке в медучреждении и необходимости связаться по телефону с инспектором.

Женщина позвонила, но ей никто не ответил. Но на следующий день по видеосвязи ей позвонил мужчина в форме, который представился следователем и даже показал свое удостоверение. Потом с ней начал разговаривать «сотрудник службы безопасности», который сообщил, что кто-то пытается снять со счета омички полмиллиона, сбережения в опасности, и их нужно срочно перевести на «безопасный счет».

Испуганная женщина рассказала мошенникам о том, сколько денег хранит в банке, после чего обналичила миллион рублей. Но бабушка не знала, как перевести деньги через специальное приложение на телефоне. Тогда мошенники отправили пенсионерку к «помощнице», которая «помогла» и с оставшейся суммой. Незнакомка приняла из рук омички пакет, в который были сложены 2 600 000 рублей.

– Отметим, что в банке с самого начала отказывали пожилой омичке в снятии такой крупной суммы, однако она все равно настояла на получении своих накоплений, аргументировала: деньги нужны на покупку квартиры родственнице, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда «правоохранители» перестали выходить на связь.

Сейчас заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока удалось выяснить, что омичке 4 дня звонили из Ленинградской области.