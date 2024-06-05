Если вчера говорилось о том, что дожди буду кратковременными, а ветер не таким сильным, то теперь прогноз погоды обновился.

Если вчера говорилось о том, что дожди буду кратковременными, а ветер не таким сильным, то теперь прогноз погоды обновился.

Обь-Иртышское УГМС обновило прогноз погоды на сегодня. После обеда в регионе прогнозирует едва ли не апокалипсис.

Ожидается, что местами по Омской области пройдут ливневые дожди, грозы, а также град. При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 18–23 м/с.

Напомним, что вчера говорилось о том, что ветер будет дуть с максимальной скоростью 20 м/с, а дожди будут кратковременными. Но сегодня прогноз подкорректировали.

В мэрии Омска напомнили, куда нужно обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Можно позвонить в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.