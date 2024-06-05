Уровень воды снизился и в Иртыше, и в Ишиме. Но до нормализации ситуации еще далеко.

Уровень воды снизился и в Иртыше, и в Ишиме. Но до нормализации ситуации еще далеко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с утра рассказал о том, как изменился уровень рек в Усть-Ишимском районе, где продолжают бороться с паводком.

- Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим снизился еще на 3 см и сейчас составляет 874 см. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1307 см (-13 см), - сообщил Хоценко.

Но вода в реках по-прежнему находится выше критического уровня. До нормализации обстановки еще далеко. Сейчас в затопленных деревнях и селах продолжают работать руководители областных министерств и ведомств, спасатели и полицейские.