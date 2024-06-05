У юных спортсменов теперь есть возможность получить не только качественное спортивное, но и глубокое техническое образование.

У юных спортсменов теперь есть возможность получить не только качественное спортивное, но и глубокое техническое образование.

Омский нефтеперерабатывающий завод в партнерстве с Хоккейной академией «Авангард» запускает уникальный проект «Спорт + Наука», направленный на повышение уровня образования юных спортсменов со склонностью к техническим специальностям.

Проект предоставляет воспитанникам Академии, начиная с 7-го класса, возможность получить не только качественное спортивное, но и глубокое техническое образование, ориентированное на инженерную карьеру.

Юные хоккеисты проходят тестирование, которое выявляет их склонности к техническим наукам. С сентября 2024 года воспитанники Академии будут изучать физику и химию на базе Омского государственного технического университета в специально оборудованных лабораториях. Спортсмены смогут принять участие в выездной образовательной сессии в формате летнего лагеря Омского НПЗ. Одаренные в естественных науках ребята получат приглашения на образовательные конкурсы, конференции и олимпиады программы.

Уже сейчас сформирована группа хоккеистов, которые с сентября начнут изучение углубленного курса химии и физики с преподавателями ОмГТУ.

Проект «Спорт + Наука» предоставляет ребятам возможность получить качественное образование в области естественных наук, не отрываясь от спортивной карьеры. Проект дает возможность юным хоккеистам выбрать путь в технические профессии, которые могут стать альтернативой профессиональной спортивной карьере.

– Хоккей учит молодых людей коллективно работать на результат, формирует выносливость, лидерские качества. Такие люди нужны в команде Омского НПЗ. Предприятие, со своей стороны, предоставляет возможность развивать необходимые компетенции для работы в компании «Газпром нефть». Среди спортсменов есть ребята, которые проявляют интерес к нефтепереработке – их мы активно вовлекаем в свою программу подготовки кадрового резерва, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Директор Хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев отметил, что в профессиональный спорт пойдут не все юные хоккеисты.

– Совместный с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием проект дает ребятам выбор карьерного пути. Кроме того, это качественное повышение уровня образования, которое они получают без отрыва от тренировочного процесса. Благодаря Омскому НПЗ у молодых хоккеистов появилось больше возможностей, – считает Алексеев.

Проект «Спорт + Наука» – это яркий пример социальной ответственности крупного предприятия перед юным поколением. Он предоставляет юным спортсменам уникальную возможность получить дополнительное образование в области техники и сделать шаг навстречу успешной карьере. Это отличный пример того, как спорт и наука могут гармонично сочетаться и открывать перед детьми новые горизонты.