Мария Черепанова провела сезон в омской команде и стала одной из любимиц болельщиков «Нефтяника». Но теперь она покинула команду.

Мария Черепанова провела сезон в омской команде и стала одной из любимиц болельщиков «Нефтяника». Но теперь она покинула команду.

В составе омской баскетбольной команды «Нефтяник-Титан» произошло очередное изменение. Из команды ушла форвард Мария Черепанова. В нынешнем сезоне она приняла участие в 36 матчах и набрала 281 очко.

– Благодарим Марию за работу и желаем ей успешного продолжения карьеры! – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Мария Черепанова пришла в команду в начале сентября 2023 года. Тогда ее переход в «Нефтяник-Титан» стал настоящей бомбой. Ведь опытнейшая баскетболистка ранее выступала за сильнейшие клубы страны и национальную сборную.

Черепанова является трехкратной чемпионкой России. В разные годы она становилась победителем молодежного чемпионата Европы и Евролиги ФИБА, обладателем Суперкубка Европы и Кубка России, а также чемпионкой Европы по баскетболу 3×3 и серебряным призером чемпионата мира по баскетболу 3х3.

За год, проведенный в «Нефтянике-Титане», Мария стала одной из любимиц омских болельщиков. Но теперь 36-летняя баскетболистка покидает команду.