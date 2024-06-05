Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Женщина имела открытую форму туберкулеза, но не лечилась. Об этом узнала областная прокуратура.

В Таврическом районе прокуратура выяснила, что одна из местных жительниц страдает опасной болезнью, но уклоняется от прохождения лечения. Оказалось, что у женщины диагностировали открытую форму туберкулеза.

– По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о принудительной госпитализации женщины в специализированное медицинское учреждение для обязательного обследования и лечения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд полностью встал на сторону надзорного ведомства. Сейчас проблему продолжает контролировать прокуратура.

·Происшествия

Женщина имела открытую форму туберкулеза, но не лечилась. Об этом узнала областная прокуратура.

В Таврическом районе прокуратура выяснила, что одна из местных жительниц страдает опасной болезнью, но уклоняется от прохождения лечения. Оказалось, что у женщины диагностировали открытую форму туберкулеза.

– По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о принудительной госпитализации женщины в специализированное медицинское учреждение для обязательного обследования и лечения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд полностью встал на сторону надзорного ведомства. Сейчас проблему продолжает контролировать прокуратура.