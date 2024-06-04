Омск-Информ
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·Происшествия

В результате происшествия пострадала женщина.
Сегодня на пересечении улиц Жукова и Масленникова произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 43-летний водитель большегруза «Хендай» не справился с управлением и врезался в «Волгу», которая после этого выехала на встречку и врезалась в «Хонду». После столкновения «Хонда» врезалась в фонарный столб.
В результате происшествия пострадала 53-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье в «Хендай».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
·Происшествия

В результате происшествия пострадала женщина.
Сегодня на пересечении улиц Жукова и Масленникова произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 43-летний водитель большегруза «Хендай» не справился с управлением и врезался в «Волгу», которая после этого выехала на встречку и врезалась в «Хонду». После столкновения «Хонда» врезалась в фонарный столб.
В результате происшествия пострадала 53-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье в «Хендай».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.