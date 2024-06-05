Омские власти хотят расторгнуть договор с недобросовестным арендатором, но хозяева захламленной площадки отбиваются в судах.

Омские власти хотят расторгнуть договор с недобросовестным арендатором, но хозяева захламленной площадки отбиваются в судах.

Как стало известно РИА «Омск-информ», Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит 26 июня жалобу ООО «Сибсервис» на решение Арбитражного суда Омской области, постановившего взыскать с ООО задолженность в размере 9,3 млн рублей и пени в размере 1,8 млн рублей. Как установил Арбитраж, задолженность образовалось в результате неуплаты «Сибсервисом» в период с марта по август 2023 года арендной платы за пользование земельным участком по договору аренды № Д-Ц-13-12699 площадью в 2 гектара, расположенным за Фрунзенским мостом, между улицами Омская, Подгорная, Жукова и 30 лет ВЛКСМ. Иск о взыскании был подан Департаментом имущественных отношений администрации города Омска. Кроме уплаты долга департамент настаивал на расторжении договора аренды, но в этом ему было отказано.

История земельного участка, расположенного в самом центре города на высоком берегу Оми давно стала наглядным примером беспорядка, царящего в сфере земельных отношений. Первый собственник участка — ООО «Геоторг», собирался построить там торговый центр, отведя часть площади под зону зеленых насаждений и автостоянку. В 2017 году на участок было даже завезено некоторое количество железобетонных свай, но на этом стройка встала. Каких-либо попыток ее продолжения силами нынешнего арендатора — ООО «Сибсервис» —замечено не было. К тому же выяснялось, что объектом незавершенного строительства (сваи же есть) владеет и вовсе другое юридическое лицо — ООО «Омские Высоты», и кто знает, последнее ли это ООО в цепочке истинных и номинальных владельцев участка земли за Фрунзенским мостом.

Как выглядел первоначальный проект торгового центра теперь мало кто помнит, зато нынешнее состояние известно многим. Его можно описать одним словом — помойка. Формально участок огорожен, но на деле доступ к нему свободный, и никакой охраны, конечно же, нет. Неохраняемую территорию владельцы расположенных поблизости коммерческих объектов стали использовать в качестве свалки. Возят сюда не только мусор, но еще и снег зимой. Естественно, это приводит к потрясающему «аромату», который ощущают местные жители, начиная с весны, когда весь снег на этом холме начинает таять и целые грязные реки начинают топить дом в соседней низине.

— Каждое лето одно и то же, – посетовал Никита, один из жильцов дома по адресу Подгорная, 19. – Вонь страшная, почти всегда канализацию затапливает. В этом году погода такая, что оно поменьше, чем обычно, но все равно ближе к дороге уже дышать не хочется. Я тут живу уже три года, и ничего не меняется. Сначала писал в управляющую компанию, думал, это у них проблема. Оказалось, что с этого вот пустыря там сверху все течет, а он к нам никак не относится, вот и сделать ничего не можем.

Нельзя сказать, что муниципальные власти даже не пытаются разобраться с ситуацией. Действительно, трудно демонстративно не замечать проблемный земельный участок, расположенный в одной из самых заметных точек города. Судебные тяжбы с его хозяевами тянутся годами, вот только Департамент имущественных отношений города Омска один, а владельцы постоянно меняются. Как только юристы мэрии подбираются к возможности расторжения договора, оказывается, что ответчик неплатежеспособен, а правами на имущество обладает уже другое юрлицо.

Между тем захламленный участок в центре Омска становится не только экологической, но еще и социальной угрозой. Заросший пустырь привлекает асоциальных лиц и подростков. По статистике УВД, ежегодно неохраняемые недострои пополняют статистику преступлений, а главное – ЧП, связанных, в том числе, с гибелью несовершеннолетних. На проблему неконтролируемого доступа на опасные объекты незавершенного строительства коммерческой недвижимости обратили внимание омские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). После обращений экспертов ОНФ два опасных заброшенных объекта в Омске – здание бывшей казармы на улице Братской и комплекс зданий бывшего хосписа на улице Краснознаменной – уже снесены, земельные участки еще двух недостроев выставлены на продажу. Возможно, схожим образом будет решен вопрос с земельным участком за Фрунзенским мостом, и муниципалитет получит право распоряжаться земельным участком. Активность общественности этому может помочь. В связи с этим материал РИА «Омск-информ» просим также считать официальным обращением к Администрации города Омска. Надеемся, что текущий собственник земельного участка — а он находится в муниципальной собственности – не только прекратил нецелевое использование этой территории под свалку, но и вернул землю в хозяйственный оборот в интересах как городского бюджета, так и всех омичей.