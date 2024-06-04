Омск-Информ
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·Общество

Оба объекта появятся к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области начали готовиться к 80-летию Великой Победы. Власти уже поставили ряд задач. К организации праздника планируют привлечь участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, в Омске разработают концепцию благоустройства парка Победы и создадут Стену Памяти. Также, по словам Хоценко, в регионе появится парк «Патриот».

Минобороны России окажет содействие в части поставки бывшей в эксплуатации военной техники.

·Общество

Оба объекта появятся к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области начали готовиться к 80-летию Великой Победы. Власти уже поставили ряд задач. К организации праздника планируют привлечь участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, в Омске разработают концепцию благоустройства парка Победы и создадут Стену Памяти. Также, по словам Хоценко, в регионе появится парк «Патриот».

Минобороны России окажет содействие в части поставки бывшей в эксплуатации военной техники.