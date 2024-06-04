В статусном форуме «Уголь России и майнинг – 2024» принимают участие более 600 компаний из 6 стран.

В статусном форуме «Уголь России и майнинг – 2024» принимают участие более 600 компаний из 6 стран.

С 4 по 7 июня в Новокузнецке проходит международная выставка «Уголь России и майнинг – 2024». В этом году на нее съехались представители более 600 компаний из шести стран мира. Одним из участников форума стала «Газпромнефть – смазочные материалы». Компания представила современные разработки смазочных материалов и цифровые решения для горнодобывающей промышленности.

Ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками и преимуществами трансмиссионных, гидравлических и моторных масел, охлаждающих жидкостей, пластичных смазок и другой продукции предприятия, в том числе созданной полностью из отечественных компонентов.

Масла и смазки, разработанные в научно-исследовательском центре компании, позволяют продлить ресурс работы машин на горнодобывающих предприятиях, защищая высоконагруженные узлы экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования. Для добывающей отрасли «Газпромнефть-СМ» выпускает свыше 60 наименований продукции.

– Мы стремимся обеспечить горнодобывающую отрасль современными смазочными материалами в полном объеме, постоянно совершенствуем рецептуры масел и смазок с учетом запросов потребителей, – отмечает гендиректор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники.

Компания также представила на выставке всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах.

По словам зампредседателя правительства Кемеровской области, министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета, «Газпром нефть» является одним из надежных партнеров региона в области поставок смазочных материалов. В 2020 году было заключено соглашение, по которому предприятия Кузбасса стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы. Эта продукция используется практически во всех отраслях промышленности Кемеровской области.