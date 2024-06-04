Инцидент произошел в ломбарде на улице 4-я Челюскинцев. Омич попросил посмотреть золотой браслет, а после убежал вместе с украшением.

Инцидент произошел в ломбарде на улице 4-я Челюскинцев. Омич попросил посмотреть золотой браслет, а после убежал вместе с украшением.

В отдел полиции № 11 обратился сотрудник ломбарда на улице 4-я Челюскинцев. Он рассказал, что около 8 часов вечером в учреждение зашел неизвестный и похитил золотой браслет стоимостью 5500 рублей. Он попросил посмотреть украшение, а после выбежал с ним на улицу.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, воришкой оказался 26-летний житель Амурского поселка.

– Около полуночи омича задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Он находился во дворе жилого дома на улице 3-я Челюскинцев. Золотого украшения при нем не оказалось. Подозреваемый пояснил, что продал похищенное случайному прохожему, а деньги потратил на алкоголь, – отметили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В 2018 году молодой человек уже был судим за подобный инцидент. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Омичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.