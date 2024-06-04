По словам опытного защитника, команда многое растеряла в первых двух матчах серии, в том числе и по вине самого Киселевича.

По словам опытного защитника, команда многое растеряла в первых двух матчах серии, в том числе и по вине самого Киселевича.

Защитник Богдан Киселевич, который после окончания сезона покинул омский «Авангард», заявил, что команда проиграла серию с «Локомотивом» в том числе и по его вине.

– Возможно, не хватило времени полностью раскрыть новую систему игры и реализовать все решения нового тренера. Плюс много растеряли в первых двух играх серии, в том числе, наверное, и по моей вине, – приводит слова игрока Russia-Hockey.ru. – Вообще было обидно уступить Ярославлю, зная систему игры соперника. Он делал то, что мы ожидали. Где-то перевернули серию, но не забили в седьмой встрече, а соперник дважды поймал нас на ошибках.

Напомним, что в первой игре серии именно после грубейшей ошибки Киселевича «Авангард» пропустил решающую шайбу во втором овертайме. Сам защитник считает, что сезон для него сложился не так плохо. Он играл во второй паре, забирал меньшинство, но очков набирал мало.

Пока 34-летний Богдан Киселевич не нашел себе новую команду. Хотя и готовится к новому сезону. Зато на днях в Омске он получил диплом Высшей школы тренеров.