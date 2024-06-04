В ЮХЛ нападающий Данил Фиськов набирал практически по 2 очка за матч. Теперь он подписал первый профессиональный контракт.

В ЮХЛ нападающий Данил Фиськов набирал практически по 2 очка за матч. Теперь он подписал первый профессиональный контракт.

Омский «Авангард» заключил первый профессиональный контракт со своим воспитанником Данилом Фиськовым. Соглашение с нападающим 2006 года рождения рассчитано на год, сообщили в пресс-службе омского клуба.

Минувший сезон Фиськов провел в первенстве ЮХЛ, где в 40 матчах за «Ястребов» набрал 76 (35+41) очков, заработал показатель полезности «+64».

Теперь забивной нападающий попробует себя в МХЛ, де будет играть за «Омских Ястребов». А если он не сбавит оборотов, то вскоре может дебютировать и во взрослом хоккее.