Им стал линейный и главный судья отечественных профессиональных лиг Дмитрий Полянчиков. Он будет работать над индивидуальными навыками хоккеистов.

Им стал линейный и главный судья отечественных профессиональных лиг Дмитрий Полянчиков. Он будет работать над индивидуальными навыками хоккеистов.

В ХК «Авангард» появилась новая должность – тренер по развитию. Им стал Дмитрий Полянчиков. В прошлом он линейный и главный судья отечественных профессиональных лиг. Работал в научно-методическом отделе Федерации Хоккея России. Кроме того, Полянчиков является кандидатом педагогических наук.

– Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию – в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба. Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков. Это наш земляк, имеющий большой опыт практической и теоретической деятельности, в том числе в ФХР. Его основной задачей будет работа над индивидуальными навыками хоккеистов всей системы «Авангарда», от Академии до главной команды, – рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Антон Курьянов.

Контракт с Полянчиковым заключили на один год.