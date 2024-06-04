Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенка обнаружила случайная прохожая, которая сразу же обратилась в полицию.
В полицию обратилась 29-летняя омичка, которая сообщила, что нашла маленького мальчика на улице Карпинского в Кировском округе. Ребенок шел босиком один.
– Полицейские оперативно прибыли на место, малыша отвезли в отдел полиции, где передали инспектору ПДН, а участковый уполномоченный Евгений Калинин отправился проверять близлежащую территорию, – рассказали в полиции.
Вскоре страж порядка заметил мужчину, который искал сына. Оказалось, что 37-летний омич приехал в гости к родственникам. В какой-то момент детей на время оставили одних, и 11-летняя девочка отвлеклась на 5-летнюю сестру. В этот момент 2-летний мальчик и вышел из дома.
Инспектор ПДН провела с отцом ребенка профилактическую беседу. 
·Происшествия

Ребенка обнаружила случайная прохожая, которая сразу же обратилась в полицию.
В полицию обратилась 29-летняя омичка, которая сообщила, что нашла маленького мальчика на улице Карпинского в Кировском округе. Ребенок шел босиком один.
– Полицейские оперативно прибыли на место, малыша отвезли в отдел полиции, где передали инспектору ПДН, а участковый уполномоченный Евгений Калинин отправился проверять близлежащую территорию, – рассказали в полиции.
Вскоре страж порядка заметил мужчину, который искал сына. Оказалось, что 37-летний омич приехал в гости к родственникам. В какой-то момент детей на время оставили одних, и 11-летняя девочка отвлеклась на 5-летнюю сестру. В этот момент 2-летний мальчик и вышел из дома.
Инспектор ПДН провела с отцом ребенка профилактическую беседу. 