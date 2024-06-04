Возгорания произошли в Крутинском районе.

Возгорания произошли в Крутинском районе.

На прошедших выходных в Крутинском районе произошло сразу несколько лесных пожаров. Первое возгорание случилось в субботу, 1 июня. Огонь на лесные насаждения перешел с земель иных категорий.

– Огонь заходит с болот, местность труднодоступная, непроезжая, – отметил начальник отдела Крутинское лесничество Сергей Ильченко.

Пожар был ликвидирован только в воскресенье, 2 июня. Огонь прошел площадь 170 га, на 118 га из которых находится лес. С возгоранием боролись 9 сотрудников лесхоза, 10 местных жителей, было задействовано 2 трактора и 3 УАЗа.

Вчера после осмотра места пожара работники лесхоза обнаружили еще два очага возгорания. Для их ликвидации были привлечены сотрудники Тюкалинского лесхоза. Общая площадь возгораний составила более 45 га.

При возникновении пожара в лесах необходимо обращаться по телефону 8-800-100-94-00.