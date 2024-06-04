Омск-Информ
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·Общество

Для производства он оборудовал целый цех.
Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего омича. Он обвиняется в реализации немаркированной алкогольной продукции, незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.
По версии следствия, с апреля по июль прошлого года мужчина производил алкоголь, чтобы продавать его. Цех, в котором он оборудовал производство, находился на улице 2-я Солнечная. Из помещения полицейские изъяли почти 14 тысяч бутылок крепкого алкоголя, тару и более 25 тысяч литров спирта.
Общая стоимость изъятого товара составила 6 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.
1350
·Общество

Для производства он оборудовал целый цех.
Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего омича. Он обвиняется в реализации немаркированной алкогольной продукции, незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.
По версии следствия, с апреля по июль прошлого года мужчина производил алкоголь, чтобы продавать его. Цех, в котором он оборудовал производство, находился на улице 2-я Солнечная. Из помещения полицейские изъяли почти 14 тысяч бутылок крепкого алкоголя, тару и более 25 тысяч литров спирта.
Общая стоимость изъятого товара составила 6 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.
1350