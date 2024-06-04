Также в учреждении будет три спортивных зала, а на территории – детские площадки и теплицы.

Также в учреждении будет три спортивных зала, а на территории – детские площадки и теплицы.

В Омске разработали проект новой школы, которая появится в микрорайоне Кварталы Драверта на Левобережье. Теперь проект будет проходить госэкспертизу. После получения положительного заключения начнут искать подрядчика для строительства учреждения.

– В школе спроектированы три спортивных зала, трехэтажная библиотека, атриум и актовый зал, столовая на 775 мест, технологический кластер для обучения столярному и токарному делу, шитью и кулинарии. Также в школе расположится спортивный кластер с теннисным кортом, беговыми дорожками, воркаутом и зонами отдыха, – рассказал глава регионального Минобразования Иван Кротт.

На территории возле школы возведут сквер, учебно-опытную зону с огородом и теплицами, а также установят игровые площадки.