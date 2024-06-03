Девочка нашла ссылку на популярную игру, где можно было получить внутриигровую валюту. С ней тут же связалась некая блогерша и запросила фото банковской карты родителей.

Девочка нашла ссылку на популярную игру, где можно было получить внутриигровую валюту. С ней тут же связалась некая блогерша и запросила фото банковской карты родителей.

В отдел полиции Любинского района обратилась 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что жулики обманули ее 11-летнюю дочь и похитили с банковской карты денежные средства.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, девочка наткнулась в мессенджере на ссылку, посвященную популярной игре, по которой можно было получить внутриигровую валюту. С ребенком связалась популярная девушка-блогер. Собеседница попыталась уговорить девочку переслать данные родительских банковских карт, чтобы перевести на нее деньги. Однако юная омичка отказала блогеру. Тогда девушка начала угрожать ребенку заявлением в полицию.

– Манипулируя ребенком, мошенники завладели данными банковской карты: девочка, думая, что помогает родителям избежать ответственности, тайно, пока взрослые находились в другой комнате, отправила аферистам фотографию карты. Следуя их инструкциям, школьница вошла в приложение банка и перевела на указанный счет 27 тыс. рублей, – отметили в ведомстве.

Спустя час дочь рассказала все родителям, после чего они заблокировали банковскую карту и обратились в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».