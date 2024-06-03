Омск-Информ
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·Общество

Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. 
Омск получит субсидию в размере 450 млн рублей на обустройство пешеходных переходов возле школ и содержание дорог. Такое решение было принято губернатором Виталием Хоценко. 
Деньги будут выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Из всей суммы 150 млн рублей направят на обустройство 200 пешеходных переходов, еще 300 млн рублей – на содержание дорог.
Кроме того, 27 муниципальных образований также получат средства на дороги. Им выделили более 62 млн рублей.
·Общество

Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. 
Омск получит субсидию в размере 450 млн рублей на обустройство пешеходных переходов возле школ и содержание дорог. Такое решение было принято губернатором Виталием Хоценко. 
Деньги будут выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Из всей суммы 150 млн рублей направят на обустройство 200 пешеходных переходов, еще 300 млн рублей – на содержание дорог.
Кроме того, 27 муниципальных образований также получат средства на дороги. Им выделили более 62 млн рублей.