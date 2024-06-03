При поддержке предприятия прошел суперфинал студенческой хоккейной лиги региона. Лучшей стала команда Омского государственного университета.

При поддержке предприятия прошел суперфинал студенческой хоккейной лиги региона. Лучшей стала команда Омского государственного университета.

В ледовом дворце спорта «Сибирский нефтяник» при поддержке Омского НПЗ в суперфинале первенства студенческой хоккейной лиги Омской области сразились команды вузов. Предварительно, студенты девяти высших учебных заведений разделились на Золотой и Серебряный дивизионы, а победители сошлись в итоговом поединке. Лучшими признаны спортсмены из ОмГУ. Часть игроков получила приглашение пройти отбор для участия в студенческом первенстве России.

– Сильные хоккейные команды поднимают престиж учебных заведений. Благодаря поддержке крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, студенты проявляют свои лучшие спортивные качества на оснащенных ледовых площадках. Первенство позволяет найти новые молодые таланты для сборной команды Омской области, – заявил ректор ОмГУ Сергей Замятин.

В свою очередь, генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский считает, что развитие студенческого спорта формирует характер и способствует дальнейшему карьерному росту.

– Омский НПЗ старается предоставить молодежи больше возможностей для развития. Хоккей помогает формировать характер, стремиться к результату и вести здоровый образ жизни. Качества, которые прививаются на ледовой арене, очень важны не только в спорте, но и в обычной жизни, в том числе при построении карьеры. Молодые специалисты, умеющие работать в команде и замотивированные на успех, востребованы везде, в том числе и на нашем предприятии, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Стоит отметить, что Омск входит в число девяти российских регионов, где проходят городские чемпионаты студенческой хоккейной лиги.

Омский НПЗ с самого начала своей работы способствует развитию детского и юношеского спорта. В частности, студенческое первенство второй год подряд получает поддержку предприятия в рамках проекта «Хоккей для всех». Организатором является региональная Федерация хоккея совместно с министерством спорта Омской области. Проект реализован по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Благодаря помощи ОНПЗ более 250 молодых людей имеют возможность регулярно тренироваться и выступать на турнирах, не прерывая обучения