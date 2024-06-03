Мужчина украл четыре деревянные иконы за 10 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. Теперь омича ждет суд.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинского округа. Он обвиняется в девяти кражах. Мужчина украл с дачных участков и из торгового павильона на проспекте Космическом четыре деревянные иконы стоимостью 9500 рублей.
– Кроме 44-летней владелицы магазина потерпевшими оказались и садоводы, которые, как установил следователь, по приезде на свои участки в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2» замечали пропажу электроинструментов и инвентаря: металлических бочек, смесителей, проводов. Заявители оценили материальный ущерб от 6 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Когда мужчину задержали, он сразу же признал свою вину и заявил, что все похищенные вещи сдал в комиссионный магазин. Общий материальный ущерб составил 200 тыс. рублей.
Часть похищенного стражи порядка изъяли и вернули владельцам. Омич частично возместил причиненный ущерб и добровольно отдал иконы.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.