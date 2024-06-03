Мужчина украл четыре деревянные иконы за 10 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. Теперь омича ждет суд.

Мужчина украл четыре деревянные иконы за 10 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. Теперь омича ждет суд.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинского округа. Он обвиняется в девяти кражах. Мужчина украл с дачных участков и из торгового павильона на проспекте Космическом четыре деревянные иконы стоимостью 9500 рублей.

– Кроме 44-летней владелицы магазина потерпевшими оказались и садоводы, которые, как установил следователь, по приезде на свои участки в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2» замечали пропажу электроинструментов и инвентаря: металлических бочек, смесителей, проводов. Заявители оценили материальный ущерб от 6 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Когда мужчину задержали, он сразу же признал свою вину и заявил, что все похищенные вещи сдал в комиссионный магазин. Общий материальный ущерб составил 200 тыс. рублей.

Часть похищенного стражи порядка изъяли и вернули владельцам. Омич частично возместил причиненный ущерб и добровольно отдал иконы.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.