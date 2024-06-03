Молодая семья из Кормиловки лишилась крыши над головой. Всех неравнодушных просят помочь погорельцам.

Молодая семья из Кормиловки лишилась крыши над головой. Всех неравнодушных просят помочь погорельцам.

В райцентре Кормиловка вчера, 2 июня, сгорел дом на улице Кирова. Как сообщают местные паблики, в доме жила молодая семья Шалагиновых. У супругов двое маленьких детей. Это четырехлетняя девочка и ребенок, родившийся буквально 29 мая. Теперь семья с грудным ребенком осталась без крыши над головой.

Всех неравнодушных просят оказать посильную помощь. Погорельцам нужна одежда, обувь, строительные материалы. Физическая, а также материальная помощь тоже приветствуются.

Все подробности о том, как помочь молодой семье, можно узнать здесь.