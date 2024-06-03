На магистральном газопроводе и газораспределительных станциях начался масштабный ремонт.

На магистральном газопроводе и газораспределительных станциях начался масштабный ремонт.

В компании ООО «Газпром межрегионгаз Омск» предупредили абонентов, что начиная с сегодняшнего дня, с 3 по 25 июня, в отдельные дни планируются отключения газа. Это связано с масштабным ремонтом на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в Омской области.

Сообщается, что работы проводит Омский ООО «Газпром трансгаз Томск» с целью модернизации и повышения надежности сетей осенью и зимой.

Перебои продолжительностью от 8 до 96 часов могут ожидаться в Советском, Центральном и Кировском районах Омска, а также в 11 районах области: Омском, Любинском, Исилькульском, Крутинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Полтавском, Саргатском, Тюкалинском, Шербакульском. В этот период потребителям рекомендуется использовать газ только для приготовления пищи.

В то время как юридическим лицам на период ремонта газоснабжение прекратится. После завершения работ подачу «голубого топлива» восстановят.

Список округов и населенных пунктов, где возможно отключение отключение газа, доступен по ссылке.