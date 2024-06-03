Подростки устроили на квартире вечеринку. Однако в какой-то момент их активность вышла из-под контроля.

Подростки устроили на квартире вечеринку. Однако в какой-то момент их активность вышла из-под контроля.

На 17-летнего омича завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В конце декабря прошлого года парень со своими друзьями развлекались у него дома. Молодые люди танцевали и играли в подвижные игры. Вроде бы ничего криминального.

– В какой-то момент фигурант в ходе шутливой борьбы со своей девушкой не удержался на ногах и упал на спину, потянув ее за собой. Упав на него, она ударилась животом о его колено, почувствовав резкую и острую боль, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Травма оказалась серьезной: у девушки диагностировали двухмоментный разрыв селезенки с внутрибрюшным кровотечением. Селезенку пришлось удалить.

Ее парень, разумеется, признал, что по неосторожности совершил преступление и полностью в нем раскаялся. Уголовное дело передали в суд.