Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина работал культиватором, и его нога попала в шнек. 
В отдел полиции Марьяновского района поступило сообщение о госпитализации 43-летнего жителя села Заря Свободы. У мужчины была диагностирована травматическая ампутация левой голени. 
Оказалось, что травму сельчанин получил во время работы на огороде. Он копал огород культиватором, и его нога попала в шнек. 
Пострадавшему мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.
·Происшествия

Мужчина работал культиватором, и его нога попала в шнек. 
В отдел полиции Марьяновского района поступило сообщение о госпитализации 43-летнего жителя села Заря Свободы. У мужчины была диагностирована травматическая ампутация левой голени. 
Оказалось, что травму сельчанин получил во время работы на огороде. Он копал огород культиватором, и его нога попала в шнек. 
Пострадавшему мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.